Ministra da Saúde faz apelo a pais por vacinação de crianças: ‘Meus filhos cresceram com o Zé Gotinha’

Julia Prado/MS Ministra da Saúde, Nísia Trindade pede para que pais levem os filhos para vacinação



A ministra da Saúde, Nísia Trindade, reforçou a importância da campanha de multivacinação que irá ocorrer em todos os Estados para combater o risco de reintrodução de doenças que já foram eliminadas pela vacinação. A iniciativa já começou no Amapá e vai se estender por todo o segundo semestre com cronogramas diferentes em cada região do país. “Meus filhos cresceram com o Zé Gotinha. Então faço questão sempre de lembrar a nossa responsabilidade com as nossas crianças e jovens”, comentou a ministra. Nísia disse ainda que o governo procura parceiros para retomar a indústria farmacêutica nacional, incluindo insumos para vacinas e incentivar a produção de remédios contra doenças negligenciadas. “[…] Também ações de incentivo à inovação em saúde. Há muitos laboratórios e universidades com produtos inovadores e queremos dar condições para esse desenvolvimento”, frisou. De acordo com o governo, para ampliar o público-alvo, a campanha de multivacinação terá aplicação de doses em escolas e busca ativa de não vacinados.

*Com informações do repórter Misael Mainetti.