Sem surpresas nem grandes rivais, Trump ganha Superterça republicana

Como esperado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está a caminho de varrer a Superterça do Partido Republicano, depois de ganhar em vários estados sem ter nenhum grande adversário a superar, de acordo com as projeções.

De acordo com essas previsões, Trump ganhou em Texas, Alabama, Vermont, Oklahoma, Carolina do Norte, Massachusetts, Arkansas, Maine e Tennessee. Os republicanos realizaram primárias em 13 estados nesta terça-feira, um a menos que os democratas, já que a Virgínia não contou com a votação dos conservadores.

Trump chegou praticamente sem desafios, já que o ex-congressista Joe Walsh suspendeu a própria campanha após resultados ruins em Iowa, enquanto o ex-governador de Massachusetts Bill Weld ainda está na corrida, mas com poucas chances.

Até agora, Trump tem vencido com pouca oposição. Nos casos da Virgínia, Arizona, Kansas, Nevada e Carolina do Sul, os caucus ou primárias republicanos foram cancelados para remover quaisquer obstáculos à reeleição do presidente nas eleições de 3 de novembro.

A vitória de Trump era esperada dada a falta de um adversário sério e a decisão do Comitê Nacional Republicano de oferecer “apoio total” à campanha para a reeleição do presidente.

Dada a previsibilidade do resultado da Superterça republicana, a atenção da mídia americana se concentrou nas primárias do Partido Democrata, nas quais os dois grandes favoritos, o ex-vice-presidente Joe Biden e o senador Bernie Sanders, estão envolvidos em uma disputa intensa.

*Com informações da EFE