Senado dos EUA aprova projeto de lei que restringe venda de armas e apoia segurança escolar e saúde mental

Decisão vem em um momento que o país vive uma epidemia de violência armada; Câmara dos Representantes deve ratificar a proposta nesta sexta

Ed JONES / AFP Decisão do Senado para controlar acesso às armas vem em um momento que os EUA sofrem um 'terrorismo interno' ocasionado pela violência armada



Os Estados Unidos avançaram na noite de quinta-feira, 23, no assunto vendas de armas de fogo. Após o aumento da epidemia de violência armada no país, o Senado aprovou um projeto de lei que restringe a venda de armas e destina verbas para a saúde mental e segurança escolar. “Esta lei bipartidária ajudará a proteger os americanos”, afirmou o presidente norte-americano Joe Biden em comunicado publicado logo após a votação no Senado. “As crianças nas escolas e as comunidades estarão mais seguras graças a ela”.

Essa decisão vem horas depois da Suprema Corte derrubar a lei de Nova York de 1913 que requeria que uma pessoa comprovasse a necessidade legítima de defesa pessoal para receber permissão para o porte de armas em público e impedia os estados de restringir o direito das pessoas a possuir armas. O projeto ainda deve ser ratificado pela Câmara dos Representantes nesta sexta-feira, 24, entretanto, a nova lei não atende às demandas dos críticos das armas e do presidente Biden, mas são consideradas um avanço.

“O Senado dos Estados Unidos está fazendo hoje à noite algo que muitos achavam impossível até algumas semanas atrás: estamos aprovando a primeira lei significativa de segurança de armas em quase 30 anos”, disse o líder da maioria democrata no Senado, Chuck Schumer. “O projeto de lei de segurança de armas que estamos aprovando esta noite pode ser descrito por três adjetivos: bipartidário, de bom senso, salva vidas”, completou.

O projeto bipartidário teve o apoio de 50 senadores democratas e 15 republicanos e inclui: melhor verificação de antecedentes para compradores com menos de 21 anos, US$ 11 bilhões em financiamento para saúde mental, US$ 2 bilhões para programas de segurança escolar e aloca fundos para incentivar os estados a aplicar leis de “alerta” para remover armas de fogo de pessoas consideradas ameaçadoras. O senador Chris Murphy, que liderou as negociações pelos democratas, celebrou a conquista e classificou como um dia histórico. “Esta será a lei mais significativa contra a violência armada que o Congresso aprovou em três décadas”, disse no plenário.