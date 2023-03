Senador dos EUA pede sanções e quer reavaliar cooperação do Brasil após navios de guerra do Irã atracarem no Rio

Ted Cruz declarou que a administração Biden é obrigada a reexaminar se os brasileiros estão mantendo medidas antiterroristas eficazes em seus portos; ele criticou a decisão da marinha e o presidente Lula

Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Ted Cruz (R-TX) fala com repórteres durante uma série de votações nos EUA. Edifício do Capitólio em 13 de fevereiro de 2023 em Washington, DC. As autoridades anunciaram no fim de semana que, pela quarta vez em duas semanas, os EUA forças haviam derrubado um objeto voador alto no espaço aéreo norte-americano



O senador Ted Cruz, dos Estados Unidos, pediu que sanções sejam aplicadas e a cooperação do Brasil com esforços antiterroristas dos EUA seja reavaliado após dois navios de guerra do Irã atracarem no porto do Rio de Janeiro. “A administração Biden é obrigada a impor sanções relevantes, reavaliar a cooperação do Brasil com os esforços antiterroristas dos EUA e reexaminar se o Brasil está mantendo medidas antiterroristas eficazes em seus portos. Se o governo não o fizer, o Congresso deve forçá-los a fazê-lo”, afirmou Cruz em nota. O porta-helicópteros IRIS Makran e a fragata IRIS Dena chegaram o país no dia 26 de fevereiro e devem ficar até sábado, 4 de março – por serem navios de guerra, foi preciso que a marinha autorizasse que eles fossem atracados. Essa recepção brasileira aconteceu em meio a pressão norte-americana que não viu com bons olhos esse ‘acolhimento’. Segundo a embaixadora americana no Brasil, Elizabeth Bagley, os navios teriam facilitado o “comércio ilícito e atividades terroristas e já tiveram sanções da ONU” e não devem “atracar em qualquer lugar”. Em nota, Cruz disse que o porto carioca e as empresa que prestarem serviços as embarcações podem sofrer sanções incapacitantes. Ele também criticou o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva. “O presidente Biden chama o presidente brasileiro da Silva de amigo e disse que teve a honra de recebê-lo na Casa Branca, e o próprio da Silva é um chavista alinhado contra os Estados Unidos e nossos interesses, então ou esses riscos não foram transmitidos, ou os brasileiros não ligaram”, declarou.