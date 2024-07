Senador Rick Scott declara apoio a Edmundo González, que enfrentou Maduro nas eleições da Venezuela, e a María Corina Machado

O senador dosRick Scott divulgou uma nota em apoio a Edmundo González, candidato à presidência daque perdeu as eleições parano último domingo (28). Em trecho do documento, ele diz: “Acabei de falar com María Corina Machado para oferecer meu total apoio a ela e a Edmundo González na luta pela liberdade e pela democracia na Venezuela. Na sessão especial da OEA de amanhã para abordar os resultados das eleições presidenciais venezuelanas, a administração Biden-Harris deve fazer a coisa certa e juntar-se a outros países amantes da liberdade no reconhecimento de Edmundo González como o legítimo presidente eleito da Venezuela. Desde o fracasso do acordo Biden-Harris com o ditador Nicolás Maduro, o regime tornou-se mais forte e o nosso Hemisfério Ocidental tornou-se mais perigoso. Adversários dos EUA como a Rússia, a China, Cuba e o Irão estão activos na Venezuela a convite do ditador. A fraude massiva de Maduro é um resultado claro do fracassado apaziguamento Biden-Harris que encorajou Maduro, que acaba de emitir um mandado de prisão para María Corina Machado, Edmundo González e outros líderes da oposição. É claro que o ditador venezuelano Nicolás Maduro roubou mais uma eleição ao povo venezuelano, rejeitando mais uma vez as suas exigências de liberdade e democracia. Sabemos que Edmundo González venceu estas eleições e se os Estados Unidos quiserem liderar o mundo no apoio à democracia na Venezuela, ele deve ser imediatamente reconhecido como presidente eleito pela administração Biden-Harris”.