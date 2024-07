Israel confirma morte de comandante do Hezbollah após bombardear Líbano

Segundo governo israelense, Fuad Shukr foi o responsável pelo ataque do último sábado (27) nas Colinas do Golã, que atingiu um campo de futebol e matou 12 pessoas, incluindo crianças

EFE/EPA/WAEL HAMZEH Exército israelense afirmou que deseja evitar um conflito mais amplo com o Hezbollah, mas que suas forças estão prontas para 'qualquer cenário'



Israel afirmou, via nota oficial, que matou o comandante do movimento xiita libanês Hezbollah Fuad Shukr, em ataque a Beirute nesta terça-feira (30). Segundo o Estado judeu, Fuad foi o responsável pelo ataque do último sábado (27) nas Colinas do Golã, que atingiu um campo de futebol e matou 12 pessoas. O Hezbollah e fontes próximas ao assunto não confirmaram imediatamente a morte do comandante. “Os caças da Força Aérea israelense eliminaram o comandante militar de mais alto escalão da organização terrorista Hezbollah e chefe de sua unidade estratégica, Fuad Shukr, na região de Beirute”, anunciou o Exército israelense em um comunicado. Shukur é um alto comandante militar do Hezbollah a quem os EUA culpam por planejar e lançar o mortal bombardeio da Marinha em 1983 na capital libanesa. Uma fonte próxima ao grupo afirmou que ele sobreviveu ao ataque, mas a informação não foi confirmada.

Um oficial do Hezbollah, disse em condição de anonimato que não ficou imediatamente claro se algum oficial do grupo havia sido atingido. Já um oficial da inteligência militar libanesa disse que não tinha informações, quando questionado, se um oficial sênior de segurança do Hezbollah havia escapado do ataque aéreo. O ataque desta terça-feira deixou três civis mortos, incluindo uma mulher e duas crianças, de acordo com o governo do Líbano, que ainda relatou 74 feridos, algumas deles gravemente.

Embora o Hezbollah tenha negado seu envolvimento no ataque na cidade de Majdal Shams, Israel está responsabilizando o grupo libanês. “O Hezbollah cruzou uma linha vermelha”, postou o Ministro da Defesa israelense Yoav Gallant na plataforma X (antigo Twitter) logo após o ataque. O Exército israelense afirmou que deseja evitar um conflito mais amplo com o Hezbollah, mas que suas forças estão prontas para “qualquer cenário”. “As contínuas agressões e os brutais ataques do Hezbollah estão arrastando o povo libanês e todo o Oriente Médio para uma escalada maior”, declarou o porta-voz militar, Daniel Hagari, em um comunicado. “Embora prefiramos resolver as hostilidades sem uma guerra mais ampla, as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) estão plenamente preparadas para qualquer cenário”, acrescentou.

