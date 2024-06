Sessão no Parlamento da Itália é interrompida por briga, socos e resgate de cadeira de rodas; veja vídeo

Uma confusão foi registrada na quarta-feira (12) entre membros do Parlamento da Itália durante uma sessão, que acabou com porradaria. Tudo começou quando Leonardo Donno, do Movimento 5 Estrelas, tentou entregar uma bandeira da Itália para Roberto Carlderoli, ministro de Assuntos Regionais do partido de extrema direita Liga Norte, mas foi impedido por seguranças e cercado por outros legisladores. Em meio a discussão, Donno levou um soco de Igor Iezzi, deputado da Liga Norte, caiu no chão e precisou sair carregado de cadeira de rodas. Antes da discussão começar, o Parlamento discutia um projeto de lei que visa dar mais autonomias as regiões para que elas decidam como as receitas fiscais arrecadadas devem ser pagas.

It was nice clashes in the #Italian parlament between the right wing & left wing!#Roma/#Room 🤣#Italy is in huge crisis coz no guy in #Italia wants to born baby & this country is going to be empty by generations!

I used to love my fav #Juventus football team!

Now I’m sad 😔 pic.twitter.com/hkVcaREYub

— SyriaWarNews 🇸🇾🇮🇷🇮🇶🇾🇪 (@ZAM90Z) June 13, 2024