Sete pessoas morrem em acidente de helicóptero na Índia

A aeronave estava a caminho de Guptkashi, partindo do famoso santuário de Kedarnath, segundo o diretor-geral de informação do estado, Bansidhar Tripathi

Reprodução/X/@uttarakhandcops O helicóptero envolvido na tragédia era um Bell 407



Sete pessoas morreram na manhã deste domingo (15) em um acidente de helicóptero no norte da Índia, enquanto realizavam uma viagem de peregrinação hindu no estado de Uttarakhand. A aeronave estava a caminho de Guptkashi, partindo do famoso santuário de Kedarnath, segundo o diretor-geral de informação do estado, Bansidhar Tripathi. Devido às condições climáticas adversas, o governo local decidiu suspender os voos de helicóptero para a região de Kedarnath até segunda-feira (16).

“Recebemos uma notícia muito triste sobre a queda de um helicóptero no distrito de Rudraprayag”, publicou o ministro-chefe do estado, Pushkar Singh Dhami, na rede X. Ele anunciou que uma investigação será conduzida para apurar as circunstâncias que levaram ao acidente. Ele também destacou que apenas pilotos com vasta experiência em voos nas áreas montanhosas do Himalaia terão permissão para operar esses voos no futuro.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O helicóptero envolvido na tragédia era um Bell 407, operado pela empresa Aryan Aviation, e decolou às 5h19 (23h49 GMT de sábado), segundo o Ministério da Aviação Civil da Índia. Kedarnath é um dos destinos mais importantes da rota de peregrinação conhecida como Char Dham, que também inclui os santuários de Badrinath, Gangotri e Yamunotri.

Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA