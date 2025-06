Irã e Israel trocam novos ataques em escalada do conflito no Oriente Médio

Nova onda de mísseis de Teerã atingiu centros de reabastecimento de aviões israelenses e danificou edifícios residenciais; sede do Ministério da Defesa iraniano foi alvejada

O Irã lançou neste sábado (14) uma nova onda de mísseis e drones contra Israel, atingindo centros de reabastecimento de aviões de combate, segundo informou a Guarda Revolucionária, braço ideológico das forças armadas iranianas. O ataque marca mais um episódio da crescente tensão militar entre os dois países, que vivem a maior escalada bélica da história recente da região. De acordo com os iranianos, as ofensivas tiveram como alvos instalações de produção de combustível e centros de abastecimento de energia utilizados por aeronaves militares.

Na noite anterior, o Irã já havia ativado suas defesas antiaéreas em várias regiões do país após novos bombardeios israelenses, que atingiram depósitos de combustível em Teerã e causaram incêndios. A sede do Ministério da Defesa iraniano também foi atingida neste sábado (de Brasília, domingo na região), com danos leves, conforme a agência local Tasnim.

No lado israelense, as Forças Armadas confirmaram o disparo de mísseis iranianos no sábado (14), o que levou à ativação de alertas de emergência e ao confinamento temporário da população em abrigos. Edifícios residenciais nas regiões costeira e norte do país foram atingidos, resultando em 14 feridos, incluindo uma pessoa em estado grave. Entre os locais mais afetados está a Galileia Ocidental, próximo à cidade de Haifa.

Israel respondeu aos ataques bombardeando uma instalação subterrânea de lançamento de mísseis no oeste do Irã e reafirmou ter como alvo o programa nuclear iraniano. O governo israelense alega que Teerã está se aproximando de um “ponto sem retorno” na tentativa de desenvolver uma bomba atômica — acusação que o Irã nega, afirmando que seu programa é de fins civis.

A operação aérea iniciada por Israel na sexta-feira (13) já destruiu mais de 200 instalações militares e nucleares, segundo o Exército do país, e resultou na morte de ao menos 20 altos comandantes iranianos. O Irã, por sua vez, afirma que ao menos 78 pessoas morreram nos ataques, sendo a maioria civis. O presidente iraniano, Masud Pezeshkian, prometeu uma resposta “ainda mais forte” caso os ataques israelenses continuem, enquanto o premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, ameaçou atacar diretamente a capital do país inimigo. “Teerã arderá”, declarou o ministro da Defesa israelense, Israel Katz.

Os Estados Unidos e a Rússia, por meio de seus presidentes Donald Trump e Vladimir Putin, pediram o fim imediato das hostilidades. Apesar disso, o Reino Unido anunciou o envio de aviões de combate para a região, como parte de uma operação de apoio emergencial. As tensões também impactaram as negociações nucleares entre Irã e Estados Unidos. Omã, que media o diálogo, cancelou a rodada de reuniões prevista para este domingo em Mascate.

Segundo Pezeshkian, o Irã não aceitará “exigências irracionais sob pressão” e não retomará o diálogo enquanto os ataques continuarem. A troca de ofensivas eleva o risco de um conflito regional mais amplo e reacende temores sobre o futuro da segurança no Oriente Médio.

*Com informações da AFP

