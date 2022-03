Shell desiste de petróleo e gás da Rússia; ministro ucraniano agradece posicionamento

Dmytro Kuleba fez um apelo nas redes sociais e pediu que empresas éticas e responsáveis interrompam ou suspendam as operações com os russos

Oli SCARFF / AFP

Depois de anunciar o fim da participação em joint venture com a russa Gazprom logo após a invasão russa à Ucrânia, a Shell informou nesta terça-feira, 8, que planeja se retirar dos hidrocarbonetos russos. Por meio de uma publicação no Twitter a empresa declarou: “Como primeiro passo imediato, interromperemos todas as compras à vista de petróleo bruto russo, fecharemos estações de serviço, combustíveis de aviação e operações de lubrificantes na Rússia”. Em um comunicado, a Shell pediu desculpa por ter comprado uma carga de petróleo bruto na semana passada e disse estar perfeitamente ciente dessa decisão. “Apesar de ter sido feita com a segurança de suprimentos em primeiro lugar – não foi a correta e pedimos desculpa”, escreveu a empresa que também informou que vão trabalhar junto com parceiros de ajuda e agências humanitárias para aliviar as terríveis consequências que a guerra está tendo sobre o povo da Ucrânia.

Shell announces intent to withdraw from all Russian oil & gas, aligned with new government guidance. As an immediate first step, we will stop all spot purchases of Russian crude oil, shut service stations, aviation fuels & lubricants operations in Russia. — Shell (@Shell) March 8, 2022

Pela manhã, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, informou por meio do Twitter que a Ucrânia solicitou às empresas globais ética e socialmente responsáveis que “interrompam ou suspendam as operações com ou na Rússia, recusando-se, portanto, a financiar sua violência, assassinatos e crimes contra a humanidade”. Junto ao tuíte, Kuleba compartilhou um comunicado onde faz um apelo à comunidade empresarial global. O ministro agradeceu o posicionamento da Shell em sua rede social. “Grato a @Shell por dar este passo moral e responsável e encorajar outras empresas mundiais a seguirem o exemplo”, publicou.