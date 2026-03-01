Sirenes soam e explosões são ouvidas em Jerusalém após disparos de mísseis iranianos

‘Sistemas de defesa estão operando para interceptar a ameaça’, diz comunicado

Foto por JOHN WESSELS / AFP Crianças observam a cena de um ataque de míssil em Bet Shemesh, a cerca de 30 quilômetros a oeste de Jerusalém, em 1º de março de 2026



Sirenes de ataque aéreo soaram e explosões foram ouvidas sobre Jerusalém neste domingo (1), depois que o exército israelense informou ter detectado mísseis lançados do Irã em direção a Israel.

“Há pouco tempo, as (Forças de Defesa de Israel) identificaram mísseis lançados do Irã em direção ao território do Estado de Israel”, afirmou o exército.

“Sistemas de defesa estão operando para interceptar a ameaça”, dizia o comunicado, instando o público a permanecer em abrigos.

Líderes mortos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que “conversará” com os dirigentes iranianos, sem detalhar quando ou quem seriam seus interlocutores, segundo uma entrevista à revista The Atlantic divulgada neste domingo (1º).

“Eles querem conversar, e eu aceitei conversar, então conversarei com eles. Deveriam ter feito isso antes”, disse o republicano, segundo as declarações reproduzidas pelo veículo.

“Alguns daqueles com quem estávamos negociando morreram”, acrescentou Trump, que considerou que os dirigentes iranianos “queriam ser espertos demais”.

Donald Trump também disse que 48 líderes iranianos foram mortos nos bombardeios dos EUA e de Israel contra o país e que a ofensiva é “muito positiva”.

“Ninguém consegue acreditar no sucesso que estamos tendo; 48 líderes se foram de uma só vez. E as coisas estão avançando rapidamente”, disse Trump, segundo citação em uma entrevista à Fox News.

Trump reivindicou sucesso total na guerra, que foi lançada no sábado com o objetivo de remover a liderança da república islâmica e destruir suas forças militares. O Irã confirmou a morte de seu líder supremo, o Aiatolá Ali Khamenei.

As entrevistas foram realizadas antes de as forças militares dos EUA anunciarem, pela primeira vez, baixas na guerra: três membros do serviço não identificados mortos, cinco gravemente feridos e vários outros com ferimentos leves.

*com informações da AFP