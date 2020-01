Sobe para 571 o número de infectados na China pelo novo coronavírus

EFE

As autoridades de saúde da China revelaram que aumentou para 571 o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, que já deixou pelo menos 17 mortos, informou nesta quinta-feira (23) a agência de notícias estatal “Xinhua”.

A Comissão Nacional de Saúde da China disse que confirmou 571 casos em 25 províncias e regiões do país. Durante esta quarta, 131 novos casos foram certificados.

Até o momento, os serviços de saúde chineses acompanharam 5.897 pessoas que mantiveram contato próximo com pacientes infectados e, dessas, 4.928 estão em observação. De acordo com a comissão, o período de incubação do vírus pode durar até 14 dias.

Os sintomas do novo coronavírus, chamado provisoriamente pela Organização Mundial da Saúde (OMS) de 2019-nCoV, são em muitos casos semelhantes aos de um resfriado, mas podem ser acompanhados por febre e fadiga, tosse seca e dispneia (falta de ar).

O vírus já está presente em pelo menos 13 províncias chinesas, além das regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau, que confirmaram seus primeiros casos ontem, e pelo menos quatro pessoas afetadas na Tailândia foram detectadas no momento, e um em cada um desses países: Japão, Coreia do Sul, Taiwan e Estados Unidos.

A OMS continuará nesta quinta com sua reunião de especialistas para determinar se é necessário declarar um alerta internacional para o vírus.

*Com informações da EFE