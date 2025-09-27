Sobe para 11 o número de mortos pela tempestade tropical Bualoi nas Filipinas

Forte temporal atingiu ilhas no centro do país asiático, derrubando árvores e postes de energia, destelhando casas, provocando inundações e forçando a evacuação de 400 mil pessoas

EFE/EPA/FRANCIS R. MALASIG Pescadores protegem um barco de pesca em antecipação à aproximação de uma tempestade nas Filipinas



O número de mortos pela forte tempestade tropical Bualoi subiu para 11 nas Filipinas neste sábado (27), à medida que a tempestade se aproxima do Vietnã, informaram as autoridades. A tempestade Bualoi atingiu as pequenas ilhas do centro das Filipinas na sexta-feira, derrubando árvores e postes de energia, arrancando telhados e causando inundações e a evacuação de 400.000 pessoas. Uma das áreas mais atingidas foi a pequena ilha de Biliran, onde oito pessoas morreram e duas continuam desaparecidas, informou por telefone à AFP Noel Lungay, funcionário provincial responsável pela resposta a catástrofes.

“Houve inundações generalizadas e algumas estradas ainda estavam submersas na madrugada de hoje”, disse ele. “Os deslocados estão começando a retornar para suas casas à medida que o tempo melhora”, acrescentou. O escritório de proteção civil de Manila relatou anteriormente três outras mortes nas ilhas vizinhas de Masbate e Ticao, incluindo duas pessoas soterradas por uma árvore e um muro derrubados pelos fortes ventos.

Quatorze pessoas continuam desaparecidas na região central das Filipinas, acrescentou a agência, sem dar mais detalhes, enquanto mais de 200.000 permanecem em abrigos. O Bualoi chegou após o supertufão Ragasa, que matou 14 pessoas no norte das Filipinas. A tempestade atravessa neste sábado o mar da China Meridional, com ventos sustentados de 120 quilômetros por hora, informou o serviço meteorológico estatal filipino.

A previsão é de que atinja a costa central do Vietnã na tarde de domingo. Cientistas alertam que as tempestades estão se tornando mais poderosas à medida que o planeta aquece devido aos efeitos da mudança climática causada pelo ser humano.

*Com informações da AFP