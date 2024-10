Sobe para 4 o número de mortos pelo furacão Milton, que deixa a península da Flórida

Prefeita de Tampa, Jane Castor, disse nesta manhã que, embora o risco de tempestade tenha passado, o perigo de inundações ainda não acabou

As mortes causadas pelo furacão Milton na Flórida aumentaram para pelo menos quatro, todas no condado de St. Lucie e devido a tornados que ocorreram antes da chegada do furacão, que já saiu para o mar aberto nesta manhã na costa leste do estado. O furacão deixou vários condados destruídos e mais de três milhões de pessoas sem eletricidade, enquanto as autoridades ainda respondem a milhares de chamadas de resgate de cidadãos presos. Conforme explicou à emissora “CNN” o xerife de St. Lucie, Keith Pearson, vários tornados causados pelo furacão provocaram “várias mortes” depois de atingir “uma comunidade de casas pré-fabricadas”.

“Todas as casas com eles dentro foram levantadas, movidas e destruídas. Quero dizer, tudo o que estava no caminho do furacão ou desses tornados desapareceu”, disse ele. De acordo com a emissora, pelo menos quatro pessoas morreram. Segundo o último relatório emitido pelo Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês), às 8h locais (9h em Brasília), Milton já está a 120 quilômetros do Cabo Canaveral e se afasta da costa leste da Flórida, com ventos sustentados de 140 km/h. Os avisos de furacão ao sul de Sebastian Inlet e ao norte da fronteira do condado de Flagler-Volusia foram alterados para avisos de tempestade tropical, enquanto um aviso de tempestade foi suspenso ao longo da costa oeste da Flórida.

A prefeita de Tampa, Jane Castor, disse nesta manhã que, embora o risco de tempestade tenha passado, o perigo de inundações ainda não acabou. “Às 7h desta manhã, quando a maré alta chegar, os rios serão inundados em todo o condado de Hillsborough, não apenas na cidade de Tampa”, advertiu. De acordo com o site “PowerOutage.us”, mais de 3,2 milhões de residências e empresas estavam sem energia até as 6h30, sendo os condados da costa centro-oeste do estado os mais atingidos, incluindo Hardee, Hillsborough, Charlotte, Manatee, Sarasota e Pinellas. Em todo o condado de Pinellas, foi emitido um aviso aos cidadãos para que permaneçam abrigados após “danos graves em todo o condado”.

“Muitas estradas estão intransitáveis devido a linhas de energia derrubadas, árvores caídas e detritos. Pete, Gulfport e Lealman estão sem água”, diz o alerta. O xerife do condado de Hillsborough, Chad Chronister, pediu aos residentes que sejam pacientes com as equipes de resgate enquanto trabalham durante a noite para fazer resgates e tentar alcançar aqueles que precisam de ajuda. “Há tantas árvores e fios elétricos caídos que, literalmente, temos que percorrer esses bairros para podermos avaliar o grau de dano”, disse ele à “CNN” nesta manhã. Milton, o quinto furacão nos Estados Unidos neste ano, tocou o solo em Siesta Key, na costa oeste da Flórida, ao sul da cidade de Tampa, às 20h30 no horário local (21h30 em Brasília), com ventos de até 205 km/h, na categoria 3 da escala Saffir-Simpson (de um máximo de 5).

