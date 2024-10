Procon-SP emite alerta aos consumidores com viagem marcada para áreas afetadas pelo furacão Milton

Orientação é que, antes de se dirigirem ao aeroporto, os passageiros entrem em contato com suas companhias aéreas para verificar a situação dos voos

Passageiros com viagens programadas para o sul dos Estados Unidos nos próximos dias devem estar atentos às possíveis alterações em seus planos devido ao furacão Milton, que afeta a região da Flórida. O Procon de São Paulo emitiu um alerta aos consumidores sobre seus direitos em casos de cancelamentos ou adiamentos de voos. A repórter Beatriz Manfredini destacou que os problemas não se limitam ao período de passagem do furacão, mas podem se estender por dias, dependendo dos danos à infraestrutura dos aeroportos e cidades. Diante dessa situação, o Procon orienta que, antes de se dirigirem ao aeroporto, os passageiros entrem em contato com suas companhias aéreas para verificar a situação dos voos. Isso pode ser feito por telefone, site ou chat online. Para aqueles que adquiriram pacotes de viagem, a recomendação é a mesma: contatar a empresa responsável antes de sair de casa. As companhias aéreas têm a obrigação de prestar assistência aos passageiros, mesmo em casos de eventos climáticos, oferecendo alternativas como redirecionamento para outros voos, adiamento ou reembolso das passagens.

Além disso, as empresas devem, em algumas situações, fornecer hospedagem e alimentação aos passageiros afetados. O Procon aconselha que os consumidores guardem todos os recibos de despesas com hospedagem, alimentação e comunicações com a companhia aérea, para que possam solicitar reembolso posteriormente. Essa documentação é essencial para garantir que os passageiros possam reivindicar seus direitos de forma eficaz. Caso não consigam resolver a situação diretamente com a companhia, os passageiros devem procurar o órgão de defesa do consumidor de seu estado, como o Procon de São Paulo, para garantir seus direitos.

