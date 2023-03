Sobe para 40 o número de mortos em incêndio em centro de detenção migratório no México

Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, responsabiliza um protesto de migrantes pelo acidente

EFE/Luis Torres Fotografia dos corpos de migrantes caídos durante um incêndio nas instalações do Instituto Nacional de Migração (INM), na noite de 27 de março de 2023



Subiu para 40 o número de mortos em incêndio no em um incêndio em um posto do Instituto Nacional de Migração (INM) em Ciudad Juárez, na fronteira com os Estados Unidos, informou o porta-voz da Presidência do México, Jesús Ramírez Cuevas. “O presidente López Obrador lamentou a morte de 40 migrantes devido a um incêndio em um albergue em Ciudad Juárez, Chihuahua”, disse Ramírez Cuevas em suas redes sociais. Em entrevista coletiva, o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, detalhou que o incidente ocorreu às 21h30 de ontem (hora local, 1h30 de terça-feira em Brasília), onde pela primeira vez ocorreu um balanço inicial de 37 mortos, a maioria deles da América Central e da Venezuela. O mandatário “informou que o acidente ocorreu por causa de um protesto e que o diretor do INM (Francisco Garduño) e a FGR (Procuradoria Geral da República) já estão investigando para apurar as responsabilidades”, segundo Ramírez Cuevas.

Antes do incidente, agentes do INM realizaram uma operação para remover das ruas migrantes que pediam esmola. López Obrador responsabilizou um protesto de migrantes pelo incêndio. “Isto teve a ver com um protesto que, supomos, começaram a partir do momento em que aprenderam que seriam deportados e, como protesto, colocaram colchonetes na porta do abrigo e os incendiaram”, declarou. A presença de migrantes na Ciudad Juárez intensificou este ano desde que os Estados Unidos anunciaram novas medidas, incluindo a deportação imediata de migrantes do Haiti, Venezuela, Nicarágua e Cuba que chegam por terra ao abrigo do Título 42. Segundo organizações civis mexicanas, 2022 foi o ano mais trágico para os imigrantes no México, pois cerca de 900 pessoas pensaram em tentar cruzar sem documentos do país para os Estados Unidos. A região vive um fluxo migratório recorde, com 2,76 milhões de imigrantes indocumentados detidos na fronteira EUA-México no ano fiscal de 2022.

*Com informações da EFE