Vulcão entra em erupção na Indonésia e ‘cospe’ coluna de cinzas de mais de 2.500 metros de altura

Monte Anak Krakatoa é uma formação derivada dos restos do famoso vulcão indonésio Krakatoa que matou 35 mil pessoas em 1883

Indonesia Center for Volcanology and Geological Hazard Mitigation (CVGHM) / AFP Vulcão Anak Krakatoa entra em erupção na Indonésia



O Vulcão Anak Krakatoa, na Indonésia, entrou em erupção nesta terça-feira, 28, expelindo uma coluna de cinzas de mais de 2.500 metros de altura. “Isso faz parte de uma fase de erupção associada à formação de um novo corpo do vulcão”, disse à AFP Oktory Prambada, funcionário do Centro de Vulcanologia e Mitigação de Riscos Geológicos. Esse é um dos 127 vulcões ativos da Indonésia. Em 2018, a cratera Anak Krakatoa desabou parcialmente, após uma enorme erupção que levou a um tsunami que matou mais de 400 pessoas. Prambada informou que se estabeleceu uma zona de exclusão de cinco quilômetros ao redor da cratera. As autoridades indonésias não relataram um balanço de feridos, nem de danos, após a erupção de hoje. Anak Krakatoa é uma pequena ilha vulcânica que surgiu no oceano meio século depois da erupção mortal do vulcão Krakatoa em 1883, que deixou mais de 35 mil mortos.