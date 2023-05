Sobe para 550 o número de mortos durante conflito no Sudão, diz governo

Segundo Ministério da Saúde, número de feridos se aproxima da marca de 5 mil; país vive trégua de 72 horas para permitir a saída de estrangeiros e o deslocamento de sudaneses

AFP Confronto está forçando milhares de sudaneses a deixarem suas casas



O número de civis mortos desde o início do confronto no Sudão, no dia 15 de abril, atingiu a marca de 550. Além das vítimas fatais, 4.926 civis ficaram feridos em decorrência do conflito entre o Exército sudanês e o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido, informou o Ministério da Saúde do país africano nesta terça-feira, 2. Segundo a pasta, “há calma em todos os estados, exceto Cartum e Darfur Central” e “ainda há casos de ferimentos e mortes como resultado da guerra”. De acordo com o Ministério, na segunda-feira, 1º, foram registradas seis mortes no Estado de Cartum, nenhuma delas em hospitais, e uma morte em Darfur Central. A pasta afirma que o relatório de mortes e ferimentos no combate é baseado nas informações recebidas de hospitais públicos e privados, sendo que o número pode ser maior que os apresentados. O Sudão está no segundo dia de uma trégua de 72 horas, a terceira até o momento, para permitir que estrangeiros deixem o país e que outros sudaneses deixem áreas de conflito.

*Com informações da EFE