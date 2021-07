Sobe para 79 o número de vítimas do desabamento de edifício em Miami

As equipes de resgate localizaram mais 14 corpos nos escombros na noite desta quinta-feira, 15º dia de buscas

EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Socorristas continuam a trabalhar nos escombros do edifício que caiu em Miami



As equipes de busca e resgate que atuam no prédio que desabou em Miami resgataram mais 15 corpos nos escombros na noite desta quinta-feira, 8. Com isso, subiu para 79 o número de vítimas do acidente ocorrido há mais de duas semanas. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 9, a prefeita de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, informou que 60 pessoas seguem desaparecidas por conta do desabamento do edifício, enquanto os moradores localizados permanecem em 200. “Todos esses 78 entes queridos deixam famílias arrasadas. A magnitude dessa tragédia cresce a cada dia e é um buraco horrível”, disse Cava. A polícia também confirmou que três corpos localizados são de familiares da primeira-dama do Paraguai, Silvana López-Moreira. As vítimas são Sophia López-Moreira, irmã da primeira-dama, seu marido Luis Pettengill, ambos de 36 anos, e Luis López Moreira III, filho do casal, de 3 anos.

*Com informações da EFE