Incêndio em fábrica de alimentos e bebidas deixa ao menos 52 mortos em Bangladesh

Segundo os bombeiros, a saída principal do prédio estava fechada, o que fez com que os trabalhadores ficassem presos no local

EFE/ Monirul Alam Funcionários pularam dos andares superiores do prédio para fugir do fogo, sendo identificadas 26 pessoas com ferimentos graves



Um incêndio em uma fábrica de alimentos e bebidas deixou mais de 50 mortos em Bangladesh. O princípio do fogo começou na noite desta quinta-feira, 8, no andar térreo da estrutura de seis andares da empresa Hashem Foods Ltd, localizada em Rupganj. Até o momento, 52 corpos foram encontrados. No entanto, ainda há dois andares da fábrica para serem revistados, o que pode elevar o número de óbitos, informou o vice-diretor do Serviço de Bombeiros e Defesa Civil, Debasish Bardhan. Segundo ele, a saída principal da indústria estava fechada, o que fez com que os trabalhadores ficassem presos no local. Parte dosfuncionários pularam dos andares superiores do prédio e do telhado para fugir do fogo, sendo identificadas ao menos 26 pessoas com ferimentos graves. O gerente de exportação do Sajeeb Group, responsável pela filial da fábrica, informou que a empresa cumpre as regras internacionais, mas que não há confirmação se a saída da indústria estava fechada. “O que aconteceu hoje é muito triste”, disse Kazi Abdur Rahman à Associated Press. Ainda não há informações sobre a causa do incêndio e uma comissão composta por cinco membros vai investigar o ocorrido. Ainda na noite desta quinta-feira, familiares de trabalhadores da fábrica entraram em confronto com policiais após agentes tentaram evacuar o local. Há relatos de policias disparando bombas de borracha e gás lacrimogêneo, enquanto parentes revidam com arremessando tijolos.