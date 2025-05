Sobe para seis o número de mortos em queda de avião na Califórnia

Cessna 550 colidiu com uma linha de energia elétrica antes de cair em uma área residencial de San Diego na quinta-feira (22)

Reprodução/NBC Cessna 550, que segundo os registros federais pertencia ao agente musical Dave Shapiro, colidiu com uma linha de energia elétrica antes de cair em uma área residencial de San Diego



Subiu para seis o número de mortos em queda de avião na Califórnia que tentou fazer um pouso de emergência em um bairro da Califórnia durante um momento de nevoeiro. O Cessna 550, que segundo os registros federais pertencia ao agente musical Dave Shapiro, colidiu com uma linha de energia elétrica antes de cair em uma área residencial de San Diego às 3H47 (6H47 de Brasília) na quinta-feira (22), informou o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB). “O piloto e os passageiros sofreram ferimentos fatais”, disse o investigador do NTSB Dan Baker em uma entrevista coletiva na sexta-feira (23). Ele acrescentou que não houve feridos graves no solo. Baker não especificou o número de mortos, mas a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos havia informado que seis pessoas estavam no avião particular.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Um balanço anterior das autoridades citava pelo menos duas mortes. Um dos falecidos foi identificado como Dave Shapiro, agente musical que fundou o Sound Talent Group (STG), com sede em San Diego. Os legistas do condado de San Diego identificaram três vítimas: Shapiro, de 42 anos, Emma Huke, 25 anos, e Celina Kenyon, 36 anos. A agência de talentos afirmou à imprensa americana que outros dois membros de sua equipe, os assistentes de reservas Huke e Kendall Fortner, também morreram no acidente. “Estamos devastados pela perda do nosso cofundador, colegas e amigos”, afirmou o Sound Talent Group em um comunicado. Quase 10 casas foram atingidas e os veículos dos dois lados da rua sofreram incêndios quando o avião caiu no chão, espalhando combustível. “Quando (o avião) impactou a rua, o combustível de aviação destruiu todos os automóveis que estavam dos dois lados da rua”, disse o comandante adjunto do Departamento de Bombeiros local, Dan Eddy.

*Com informações da AFP

Publicado por Sarah Paula