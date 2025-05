Rússia bombardeia Kiev com drones e mísseis

O prefeito e a administração civil e militar da cidade relataram vários incêndios e impactos de destroços de mísseis e drones em edifícios de vários bairros da capital; 15 pessoas ficaram feridas

Um ataque russo em larga escala, com drones e mísseis, deixou 15 feridos neste sábado (24) em Kiev, a capital ucraniana, apesar do início da segunda etapa da maior troca de prisioneiros de guerra desde o começo da invasão das tropas de Moscou há mais de três anos. “A capital e sua região sofrem novamente um ataque massivo do inimigo. Os sistemas de defesa antiaérea funcionam permanentemente em Kiev e sua periferia”, disse o prefeito da capital da Ucrânia, Vitali Klitschko.

A Força Aérea afirmou que derrubou “seis mísseis balísticos Iskander-M/KN-23 (em Kiev) e neutralizou 245 drones inimigos tipo Shahed”, de um total de 14 mísseis e 250 drones lançados da Rússia. O prefeito e a administração civil e militar da cidade relataram vários incêndios e impactos de destroços de mísseis e drones em edifícios de vários bairros da capital. Segundo a polícia, 15 pessoas ficaram feridas em Kiev e duas em sua área metropolitana.

O ataque ocorreu em meio a uma troca recorde de prisioneiros entre Ucrânia e Rússia, com um total de mil pessoas liberadas por cada lado entre sexta-feira e domingo. O Ministério da Defesa da Rússia informou que mais de 300 prisioneiros de cada país foram liberados no sábado. “Outros 307 membros do Exército russo foram transferidos da Ucrânia e estão atualmente em Belarus, onde recebem ajuda médica e psicológica”, indicou a pasta. “Em troca, 307 prisioneiros de guerra ucranianos foram transferidos”, acrescentou o ministério.

A troca de presos é o único resultado concreto das negociações entre russos e ucranianos celebradas na semana passada em Istambul, o primeiro contato direto entre os dois lados em três anos. Após a conclusão da troca, as partes devem apresentar documentos que expliquem suas condições para um acordo que possibilite o fim do conflito, iniciado em fevereiro de 2022 com a invasão russa da Ucrânia.

