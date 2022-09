‘Soberana querida e mãe amada’, diz novo rei Charles III sobre a morte da rainha

Primogênito da Elizabeth II assumiu o cargo após a morte de sua mãe e prestou condolências

Fiona HANSON / POOL / AFP Príncipe Charles se torna Charle II após morte de Elizabeth II



Em sua primeira missão como rei do Reino Unido, Charles III, 73 anos, prestou condolências a sua mãe, rainha Elizabeth II, que morreu nesta quinta-fera, 8. “A morte da minha amanda mãe, a rainha, é um momento de grande tristeza para mim e todos os membros da minha família”, disse em comunicado publicado pela conta oficial da família real. “ Choramos profundamente a perda de uma soberana e uma mãe muito querida”, acrescentou dizendo que sabe que a perda não vai atingir só a família real, mas será “sentida profundamente em todo o país, os reinos e a Commonwealth [Comunidade Britânica], assim como por inúmeras pessoas em todo o mundo”. Charles III, nome que escolheu, assumiu automaticamente o torno após a confirmação da morte de sua mãe. Ele é a pessoa mais velha assumir o trono britânico. o monarca já estava substituindo Elizabeth II, que estava com problemas de saúde e mobilidade, em eventos oficiais. Em maio, em uma to inédito, ele presidiu a abertura do Parlamento britânico.