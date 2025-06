Soldados relatam ordens para atirar em civis em Gaza; Israel nega: ‘mentiras mal-intencionada’

De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, desde 27 de maio, 549 pessoas perderam a vida e mais de 4 mil ficaram feridas nas imediações de centros de ajuda

Soldados israelenses relataram ao jornal Haaretz que receberam instruções para disparar contra civis que tentam obter assistência em Gaza, caracterizando a região como um “campo de extermínio”. Os relatos indicam que os tiros contra grupos desarmados próximos a pontos de distribuição de alimentos se tornaram uma prática comum, mesmo na ausência de ameaças. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa, Israel Katz, refutaram essas alegações, chamando-as de “mentiras mal-intencionadas”. De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, desde 27 de maio, 549 pessoas perderam a vida e mais de 4 mil ficaram feridas nas imediações de centros de ajuda. A distribuição de alimentos, que deveria ser organizada, tem se mostrado caótica, com multidões desesperadas e disparos frequentes para dispersá-las. Um soldado descreveu a situação como um “campo de extermínio”, onde os civis são tratados como uma ameaça.

Relatos de oficiais e soldados indicam que a comunicação do Exército com a população civil ocorre por meio de disparos, e a perda de vidas não é vista como um “incidente lamentável”. Um oficial da segurança da GHF criticou essa abordagem, afirmando que é inaceitável que as pessoas precisem buscar ajuda sob fogo. O general de brigada Yehuda Vach, que comanda a Divisão 252, é apontado como responsável pelas ordens de disparo contra civis. A Corregedoria-Geral Militar foi encarregada de investigar os casos de possíveis crimes, mas há descontentamento entre altos oficiais quanto à falta de uma investigação adequada.

Um porta-voz das Forças Armadas alegou que o Hamas obstrui a distribuição de alimentos e que as diretrizes proíbem ataques intencionais a civis. A Fundação Humanitária para Gaza (GHF) começou a distribuir ajuda após Israel interromper o envio de mantimentos, levantando preocupações sobre a possibilidade de fome em massa na região. Organizações humanitárias tradicionais criticaram a abordagem da GHF, considerando-a uma mudança drástica nas operações de assistência.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA