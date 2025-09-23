Jovem Pan > Notícias > Mundo > Solução de dois Estados precisa ser debatida para conflito em Gaza, defende Guterres 

Solução de dois Estados precisa ser debatida para conflito em Gaza, defende Guterres 

Chefe da ONU declarou que no território palestino ‘a fome assola a população e os bombardeios têm se intensificado’, o que exige um cessar-fogo permanente e um compromisso internacional renovado com a paz 

  • 23/09/2025 11h18
O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, afirmou nesta terça-feira (23) que a solução de dois Estados precisa ser debatida para o conflito em Gaza, destacando a urgência de medidas políticas para evitar o colapso humanitário na região. Segundo ele, “em Gaza, a fome assola a população e os bombardeios têm se intensificado”, o que exige um cessar-fogo permanente e um compromisso internacional renovado com a paz.

A declaração foi feita durante a abertura da Assembleia Geral da ONU de 2025. Guterres ressaltou que a instituição “é mais do que um lugar de encontro, é uma bússola moral, um catalisador para o desenvolvimento sustentável”. Ele advertiu que a fome está sendo “feita de arma” e que a verdade está sendo silenciada, sem citar um local específico, questionando: “Queremos viver em um mundo de poder? Ou em um mundo em que todas as nações querem viver em conjunto?”

O secretário-geral defendeu algumas escolhas “críticas”, começando pelo princípio de que “a paz deve ser lei internacional, mas hoje a guerra domina com barbaridade”. Ele afirmou ainda que a impunidade é a “mãe do caos, e causou inúmeros conflitos ao longo do tempo”.

Ao tratar de outros focos de tensão, Guterres alertou que na Ucrânia, a violência segue ameaçando a paz global e a segurança e defendeu que “devemos trabalhar por um cessar-fogo completo e por uma paz duradoura”.

*Com informações do Estadão Conteúdo 

