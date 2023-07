SP tem 2,3 mil km de rodovias e estradas recuperados no primeiro semestre

Foram 191 obras executadas, o que gerou 6,7 mil empregos diretos e mais 20,3 mil indiretos

Marcelo Camargo/Agência Brasil Em 2023, a malha rodoviária estadual de Sâo Paulo ganhou mais 37,8 km, por meio de 17 obras de extensão em 10 rodovias



Mais de 2,3 mil quilômetros de rodovias foram recuperados no primeiro semestre deste ano pela Secretaria estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Entre as melhorias, estão o revestimento com asfalto, adequação do sistema de drenagem,e sinalização horizontal. Ao todo, foram 191 obras executadas nas estradas vicinais, que geraram 6,7 mil empregos diretos e mais 20,3 mil indiretos. Além disso, há 38 obras em andamento em rodovias estaduais para recuperar mais de 364 km de pistas e 184 obras em estradas vicinais para recuperar trechos que somam 1,5 mil km. As vicinais ligam centros urbanos a áreas rurais e são fundamentais para escoamento de produção, e separação do tráfego urbano e rural dos trechos rodoviários de longa distância.

Em 2023, a malha rodoviária estadual ganhou mais 37,8 km, por meio de 17 obras de extensão em 10 rodovias fiscalizadas pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). As principais expansões foram na SP-065, com implantação 4,2 km de marginais divididos em diversos trechos de Igaratá, Nazaré Paulista e Atibaia (R$ 17,5 milhões); na SP-332, com implantação de marginal em Conchal; SP-021, com a primeira etapa das obras de implantação de marginal no Rodoanel Oeste em Osasco; na SP-19, com 1,5 km de extensão da nova faixa adicional próximo ao bairro Morro Grande; e na SP-070 (Rodovia Ayrton Senna, com a construção de 11 km de 3ª faixa de rolamento, em Mogi das Cruzes.