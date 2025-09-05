Starmer anuncia reorganização do governo britânico após saída da vice-primeira-ministra

Estas mudanças, que consistem basicamente em uma ‘dança das cadeiras’, ocorrem mais de um ano após a chegada ao poder dos trabalhistas

EFE/EPA/TOLGA AKMEN/ POOL Ao todo, três pessoas deixaram o Executivo e 12 ministros mudaram de cargo



O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, anunciou nesta sexta-feira (5) uma reorganização do seu governo após a renúncia da sua vice-primeira-ministra, Angela Rayner, que admitiu não ter pago os devidos impostos ao comprar um apartamento.

A ministra britânica do Interior, Yvette Cooper, foi nomeada ministra das Relações Exteriores, sucedendo David Lammy, que assume a pasta da Justiça e se torna vice-primeiro-ministro em substituição a Rayner.

A delicada questão da imigração recai sobre Shabana Mahmood, que deixa o Ministério da Justiça para ocupar o lugar de Cooper no Ministério do Interior. Ao todo, três pessoas deixaram o Executivo e 12 ministros mudaram de cargo.

Estas mudanças, que consistem basicamente em uma ‘dança das cadeiras’, ocorrem mais de um ano após a chegada ao poder dos trabalhistas, que atualmente enfrentam dificuldades e têm sido superados nas pesquisas pelo partido anti-imigração de Nigel Farage, o Reform UK.

A renúncia de Angela Rayner, figura da ala mais à esquerda do Partido Trabalhista e até agora número dois da formação, representou um duro golpe para Keir Starmer.

“Decidi renunciar a minhas funções de vice-primeira-ministra e de ministra da Habitação (…) e ao cargo de vice-presidente do Partido Trabalhista”, escreveu Rayner após vários dias de polêmica.

A política trabalhista teria economizado 40 mil libras esterlinas (R$ 293 mil, na cotação atual) em impostos relacionados à aquisição de um apartamento em Hove, no sul da Inglaterra, ao retirar seu nome dos títulos de propriedade de outro imóvel localizado em sua circunscrição. Como resultado, o novo apartamento se tornou oficialmente seu único bem imobiliário.

A política do Partido Trabalhista, que atribuiu este erro a conselhos “incorretos”, declarou ter alertado as autoridades fiscais e consultado o assessor de ética do governo.

“Realmente fiquei em estado de choque porque pensei que havia feito tudo corretamente”, disse Rayner, de 45 anos, em uma entrevista ao canal Sky News.

“Confiei nos conselhos que recebi e estou devastada porque sempre respeitei as normas, algo de que sempre senti orgulho”, acrescentou.

*Com informações da AFP

Publicado por Nátaly Tenório