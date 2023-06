Submarino que levava turistas para ver o Titanic desaparece no Oceano Atlântico sem deixar rastros

Ainda não há informações de quantas pessoas estavam a bordo, mas a Guarda Costeira de Boston disse estar buscando o submersível

Reprodução/Youtube/@oceangateexpeditions Pesquisadores divulgam imagens inéditas e raras do Titanic



Um submarino que levava turistas para ver os destroços do Titanic desapareceu no Oceano Atlântico sem deixar rastros. De acordo com informações da ‘BBC’, a Guarda Costeira de Boston está procurando pelo submersível. Ainda não há informações sobre quantas pessoas estavam a bordo, se eram turistas e se estariam sem tripulantes. A OcenGate Expeditions, empresa responsável pelo turismo, havia compartilhado nas redes sociais que uma de suas expedições estava em curso e outras duas estão planejadas para 2024. À BBC, a empresa privada confirmou que era proprietária do submarino que desapareceu e disse estar “explorando e mobilizando todas as opções para trazer a tripulação de volta com segurança” e que “todo o foco está nos tripulantes do submersível e suas famílias”. O submersível pode acomodar até cinco pessoas, segundo a empresa, o que geralmente inclui um piloto, três convidados pagantes e o que chama de “especialista em conteúdo”. Um mergulho completo até o naufrágio do Titanic, incluindo a descida e a subida, leva oito horas no total. Uma visita de oito dias aos destroços do navio chega a custar US$ 250.000 (R$ 1,19 milhão na cotação atual). Os restos do navio mais famoso do mundo – o naufrágio está a 3.800 metros de profundidade no fundo do Atlântico – ficam a cerca de 600 km da costa de Newfoundland, no Canadá. O Titanic afundou em 14 de abril de 1912 no Oceano Atlântico durante sua viagem inaugural de Southampton, na Inglaterra, para Nova York, nos Estados Unidos, e matou mais de 1.500 pessoas. A Jovem Pan entrou em contato com a OcenGate Expeditions, mas até a publicação desta matéria não teve retorno.