Primeira filmagem do Titanic afundado é divulgada e traz imagens raras; veja vídeo

Novas imagens inéditas do Titanic foram divulgadas na quarta-feira, 15, pelo Instituto Oceanográfico de Woods Hole (Whoi – Woods Hole Oceanographic Institution, em inglês) dos Estados Unidos, uma dedicada a exploração, pesquisa e educação sobre o oceano. O vídeo com o conteúdo tem mais de uma hora e foi divulgado em um momento em que o lançamento do filme completa 25 anos. Apesar de ter sido divulgados agora, as imagens não são recentes, elas foram gravadas em 1986, um ano depois da equipe da Whoi e Instituto Nacional de Oceanografia da França descobrir que a embarcação estava afundada a quase 4 quilômetros da superfície. As imagens divulgadas pertencem a primeira filmagem feita do transatlântico após o naufrágio. O conteúdo foi registrado em julho de 1986 por uma equipe de 11 mergulhadores, “Mais de um século após a perda do Titanic, as histórias humanas incorporadas no grande navio continuam a ressoar”, disse James Cameron, que dirigiu o filme inspirado na história do naufrágio, em comunicado. “Ao liberar esta filmagem, a Whoi está ajudando a contar uma parte importante de uma história que atravessa gerações e circula o mundo.” O Titanic afundou em 14 de abril de 1912 no Oceano Atlântico durante sua viagem inaugural de Southampton, na Inglaterra, para Nova York, nos Estados Unidos, e matou mais de 1.500 pessoas.