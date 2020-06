EFE/EPA/Claudio Bresciani Suécia



A Suécia anunciou que deve instaurar uma CPI para avaliar a decisão do governo de não isolar a população durante a pandemia do novo coronavírus, que provoca a Covid-19. A informação é do jornal alemão DW.

“Vários partidos estão de acordo para que essa comissão seja constituída o mais rápido possível, sem esperar o fim da crise”, declarou Ulf Kristersson, chefe do partido conservador Moderados, que está ao lado da legenda populista Democratas para pressionar o governo.

O país já anunciou a reabertura de colégios a partir deste mês e, segundo o governo, as universidade devem voltar até dezembro. A Suécia tem cerca de 38 mil casos e menos de 5 mil mortes. De acordo com informações do jornal, há um número significativo de óbitos em casas de repouso para idosos.

O premiê socialdemocrata Stefan Löfven disse que ainda no meio deste ano deve instaurar uma comissão para analisar a gestão da crise sanitária no país.