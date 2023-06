Suécia implementa acordo para ingressar na Otan

Representantes de Turquia, Finlândia e Suécia se reunirão no próximo dia 12 para promover a entrada do país na organização

REUTERS/Yves Herman/File Photo Sede da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em Bruxelas



A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) informou neste domingo, 4, que a Suécia implementou todas as medidas que foram acordadas com a Turquia para ingressar na organização nas próximas semanas. Em Istambul, após encontro com o presidente turco, Recep Tayyip, o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, afirmou em referência à entrada antecipada da Suécia na Aliança, que “ainda estamos a tempo de conseguir na cúpula dos aliados” em Vilnius nos próximos dias 11 e 12 de julho. “O que vimos é que a Suécia implementou o acordo que o presidente Erdogan negociou com Suécia e Finlândia na cúpula (da Otan) de Madri (em junho de 2022)”, explicou Stoltenberg. “Desde então, a Suécia alterou sua Constituição, fortaleceu a legislação antiterrorista, levantou seu embargo de armas. Agora é tão fácil exportar equipamento militar da Suécia para a Turquia quanto para qualquer outro aliado da Otan”, comentou. “E também vimos que Finlândia, Suécia e Turquia estão agora trabalhando muito mais de perto quando se trata de trocar informações e inteligência para apoiar os esforços antiterroristas”, concluiu o secretário-geral da Otan. A Finlândia aderiu à Otan no início de abril, enquanto a vizinha Suécia ainda aguarda o aval de Turquia e Hungria. Para promover a entrada da Suécia na Otan, representantes de Turquia, Finlândia e Suécia se reunirão no próximo dia 12, acrescentou Stoltenberg. Finlândia e Suécia, ambas situadas no norte da Europa e até então países neutros, solicitaram adesão à Aliança Atlântica no ano passado como reação à invasão russa da Ucrânia.

*Com informações da EFE.