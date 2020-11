Sul-coreano é preso por chantagear mulheres a filmar vídeos sexuais

As gravações eram vendidas em criptomoedas em uma sala de bate-papo do aplicativo de mensagens Telegram em esquema que envolvia pelo menos outros sete cúmplices

Pixabay Pelo menos dez mil pessoas pagaram para ter acesso aos vídeos que as mulheres eram coagidas a fazer



Nesta quinta-feira, 27, o sul-coreano Cho Ju-bin foi condenado a 40 anos de prisão por chantagear dezenas de mulheres, incluindo menores de idade, a gravar vídeos de conteúdo sexual explícito. O jovem de 24 anos foi julgado pelo Tribunal Distrital Central de Seul, que determinou a pena sob acusação de violação de leis de proteção de menores e organização de quadrilha. Cho Ju-bin admitiu que engava as mulheres para obter tais vídeos, que eram vendidos depois, mas negou ter chantageado ou coagido qualquer uma delas, ao contrário do que testemunharam as vítimas.

O sul-coreano foi indiciado em junho junto com outros sete cúmplices. Juntos, eles teriam produzido vídeos de abuso sexual de 74 vítimas, sendo 16 delas menores de idade, entre 2019 e 2020. O conteúdo ilegal era então distribuído no aplicativo de mensagens Telegram para os “clientes” que fizessem o devido pagamento em criptomoedas. Segundo a emissora de televisão britânica BBC, pelo menos 10 mil pessoas usaram o “serviço”, sendo que alguns chegaram a pagar até US$ 1 200. Quando foi detido pela primeira vez, Cho Ju-bin pediu desculpas às pessoas que foram feridas por ele e agradeceu: “Obrigado por colocarem um freio na vida de um demônio que não poderia ser interrompido”.