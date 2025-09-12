Sul-coreanos presos pelo governo Trump em fábrica chegam à Coreia do Sul

Trabalhadores viviam de forma irregular no país e foram detidos após uma batida do ICE (Serviço de Imigração e Controle de Alfândega) em uma fábrica da Hyundai

Photo by Anthony WALLACE / AFP Trabalhadores sul-coreanos chegam ao Aeroporto Internacional de Incheon em Incheon



Mais de 300 imigrantes sul-coreanos foram deportados dos Estados Unidos e chegaram nesta sexta-feira (12) à Coreia do Sul, em uma das maiores operações conjuntas de deportação entre os dois países nos últimos anos. Os trabalhadores viviam de forma irregular no país e foram detidos após uma batida do ICE (Serviço de Imigração e Controle de Alfândega) em uma fábrica da Hyundai. Segundo autoridades americanas, muitos deles já tinham processos pendentes na Justiça ou haviam desrespeitado ordens anteriores de deportação.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a comentar o episódio, afirmando que a Hyundai “possivelmente sabia” da contratação irregular. Ele propôs que os imigrantes pudessem continuar no país sob autorização especial, desde que treinassem cidadãos americanos para assumir as funções. A maioria recusou a oferta e aceitou a deportação. Apenas um dos trabalhadores permaneceu nos EUA para prestar serviços temporários à fábrica e ao governo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Na chegada a Seul, os deportados foram recebidos por autoridades locais e encaminhados para programas de apoio temporário, incluindo abrigo, alimentação e assistência para reintegração social. Organizações de direitos humanos criticaram a operação, alegando que alguns imigrantes podem ter sido deportados sem tempo adequado para recorrer das decisões. O governo Trump, no entanto, tem reforçado sua política de tolerância zero à imigração irregular.