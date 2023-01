‘Supergonorreia’ sensível a antibióticos é detectada nos EUA pela primeira vez

Comissária de saúde pública, Margret Cooke, classificou a descoberta como ‘um sério problema de saúde pública’

Herney Gómez/Pixabay 'Supergonorreia' é detectada pela primeira vez nos EUA



Foi detectado em Massachusetts, nos Estados Unidos, no último dia 19, dois casos de uma cepa de gonorreia conhecida por ser menos sensível a vários antibióticos, informou o Departamento de Saúde Pública, que também acrescentou que a cepa já tinha sido detectada anteriormente no Reino Unido e em países Ásia-Pacífico, porém é a primeira vez em solo norte-americano. Os infectados não têm nenhuma relação e não foi encontrada nenhuma conexão entre eles. Segundo departamento, ambos os casos em Massachusetts foram curados com sucesso com ceftriaxona, o antibiótico atualmente recomendado para tratar a gonorreia. Em comunicado, a comissária de saúde pública, Margret Cooke, classificou a descoberta como “um sério problema de saúde pública que o DPH, o CDC e outros departamentos de saúde têm estado atentos para detectar nos EUA”. Ela também deixou um pedido para a população. “Pedimos a todas as pessoas sexualmente ativas que sejam regularmente testadas para infecções sexualmente transmissíveis e considerem a redução do número de parceiros sexuais e o aumento do uso de preservativos ao fazer sexo. Os médicos são aconselhados a revisar o alerta clínico e ajudar com nossos esforços de vigilância expandidos”, declarou. A gonorréia é uma infecção bacteriana sexualmente transmissível, e, se não for tratada, pode resultar em doença inflamatória pélvica, infertilidade e outros problemas de saúde. Em Massachusetts os casos têm aumentado e preocupado os casos confirmados aumentaram 131% entre 2009 e 2021, com 696.764 casos relatados nos EUA em 2021 de acordo com dados divulgados pelo CDC.