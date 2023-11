Supertempestade solar ameaça deixar planeta sem internet por meses em 2024

Cientista teme que as consequências desse ‘apocalipse’ seja maior do que o ocorrido em 1859; há 10% de chance de que em 2030 a rede mundial acabe

Braño/Unsplash Mundo pode ficar sem internet em 2030



Uma enorme supertempestade solar ameaça deixar o planeta sem internet durante meses em 2024. Segundo o professor Peter Becker, da Universidade George Mason (Virgínia, Estados Unidos), responsável por desenvolver sistemas de alerta sobre atividades solares, alertou que há chances de acontecer um ‘apocalipse da internet’ no próximo ano. Segundo o site ‘Insider Paper’, Becker explicou que a razão para esse fenômeno é porque a internet atingiu sua maioridade em uma época em que o sol estava “relativamente calmo, e agora está entrando em uma época mais ativa”. Estudos iniciais apontavam que esse evento deveria acontecer em julho de 2025, contudo, o cientista aponta que a fase mais intensa da tempestade será ano que vem. Becker também destaca que essa é a primeira vez a história que houve uma convergência entre o aumento da atividade solar com dependência da internet pelo ser humano.

Becker, em entrevista à ‘Fox Weather’, lembrou que um evento como este que está prestes a acontecer, já foi registrado em 1859, mas que teme que as consequências deste evento agora seja mais crítica, visto que a população é dependente da internet. Contudo, ele também pontua que os impactos também vão ser sentidos na rede elétrica, satélites, GPS e equipamentos de comunicação. O cientista também explica que a supertempestade solar consiste em um efeito das explosões solares que liberam massa coronal para o planeta e provocam alterações no campo magnético. Além da projeção para o próximo ano, Becker também destaca que o ciclo solar pode atingir seu pico em 2024 e há 10% de chance que a partir de 2030 uma supertempestade possa acabar com a internet.