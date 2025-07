Supremo da Polônia valida resultado da presidencial em meio a diversas contestações

Karol Nawrocki, um historiador apoiado pelo partido nacionalista Lei e Justiça (PiS), obteve 50,89% dos votos no segundo turno de 1º de junho

A Suprema Corte da Polônia anunciou, nesta terça-feira (1°), que validou o resultado das eleições presidenciais de junho, vencidas pelo candidato nacionalista, apesar de numerosas contestações. Segundo a Comissão Eleitoral, Karol Nawrocki, um historiador apoiado pelo partido nacionalista Lei e Justiça (PiS), obteve 50,89% dos votos no segundo turno de 1º de junho, enquanto seu rival, o prefeito de Varsóvia Rafal Trzaskowski, apoiado pela coalizão pró-europeia governista, recebeu 369.000 votos a menos neste país de 38 milhões de habitantes.

A Suprema Corte se “pronunciou sobre a validade da eleição de Karol Tadeusz Nawrocki para a Presidência da República da Polônia”, anunciou o juiz Krzysztof Wiak, ao final de uma reunião, nesta sexta-feira (27), da sala do tribunal encarregada de decidir sobre a validade do pleito. O tribunal rejeitou inúmeras críticas sobre a condução da eleição e ignorou os questionamentos sobre a legalidade da sala da Corte encarregada do caso. Em suas alegações, o ministro da Justiça, Adam Bodnar, que também é procurador-geral, pediu, sem sucesso, a exclusão de todos os juízes desta sala, criada pelo governo nacionalista anterior, e cuja legitimidade foi questionada pelo Judiciário europeu, por vários políticos, juízes e especialistas.

*Com informações da AFP

Publicado por Sarah Paula