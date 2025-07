Atirador embosca bombeiros em serviço e deixa ao menos dois mortos nos Estados Unidos

Suspeito foi identificado como Wess Roley e continua foragido; ele tinha ligações com a Califórnia e o Arizona e morou em Idaho ‘durante a maior parte de 2024’

Um franco-atirador emboscou os bombeiros que tentavam controlar um incêndio em uma comunidade montanhosa do Estado de Idaho, nos Estados Unidos, neste domingo (29). Autoridades norte-americanas afirmam que dois bombeiros foram mortos e outro ficou gravemente ferido após serem baleados enquanto atendiam a um chamado por conta de incêndio florestal perto de Coeur d’Alene, no estado de Idaho, nos Estados Unidos. O governador Brad Little disse que vários bombeiros foram atacados. “Esse é um ataque direto e hediondo contra nossos bravos bombeiros”, disse Little na plataforma social X. “Peço a todos os moradores de Idaho que orem por eles e suas famílias enquanto esperamos para saber mais.” Um porta-voz do hospital Kootenai Health confirmou posteriormente que três pacientes foram levados ao local. Dois já estavam mortos quando chegaram e um terceiro ficou ferido. Os nomes dos bombeiros mortos e feridos foram divulgados por autoridades do corpo de bombeiros na tarde de segunda-feira (30). O gabinete do xerife do condado vizinho de Soshone disse no Facebook que as autoridades estavam “lidando com uma situação de tiroteio em que o atirador ainda está foragido”.

O suspeito foi identificado como Wess Roley. A autoridade falou sob condição de anonimato, pois não estava autorizada a discutir a investigação. Ele tinha ligações com a Califórnia e o Arizona e morou em Idaho “durante a maior parte de 2024”, disse Norris. As autoridades disseram na segunda-feira que Roley tinha parentes ao norte de Coeur d’Alene, na região do Rio Priest, e que aparentemente Roley estava morando em seu veículo. Ele morou com T.J. Franks Jr. por cerca de seis meses em Sandpoint, Idaho, enquanto trabalhava para uma empresa de arborização, disse Franks na segunda-feira. Franks tinha câmeras em seu apartamento que flagraram Roley jogando placas de gangue nelas um dia, o que o deixou tão preocupado que ele chamou a polícia.

“Eu não sabia o que pensar sobre isso”, disse Franks. “Simplesmente liguei para a polícia e pedi que falassem com ele.” O proprietário também ligou para Franks certa manhã porque vizinhos relataram que o veículo de Roley havia sido deixado ligado por cerca de 12 horas. Franks disse que Roley estava dormindo em seu quarto e disse que se esqueceu do veículo. Franks disse que Roley “começou a agir de forma um pouco estranha” e, em determinado momento, raspou completamente o cabelo comprido. “Nós simplesmente percebemos que ele começou a decair ou a piorar”, disse ele.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Paula