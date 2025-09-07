Surfista de 57 anos morre em ataque de tubarão em Sydney

Incidente aconteceu entre as praias de Dee Why e Long Reef, sendo que apenas a primeira conta com redes de proteção contra o animal

EFE/EPA/DEAN LEWINS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND Polícia se reúne no local de ataque fatal de tubarão em Long Reef Beach, na Austrália



Um ataque de tubarão matou um homem de 57 anos neste sábado (6) em Sydney, na Austrália. O surfista, que sofreu a perda das duas pernas, foi retirado da água, mas não sobreviveu aos ferimentos e faleceu na areia. O incidente aconteceu entre as praias de Dee Why e Long Reef, sendo que apenas Dee Why conta com redes de proteção contra tubarões. A polícia de Nova Gales do Sul informou que o tubarão mordeu a prancha do surfista, e uma investigação está em andamento para identificar a espécie do animal envolvido no ataque. As autoridades locais tomaram a decisão de fechar temporariamente as praias de Manly e Narrabeen como medida de precaução.

Este ataque fatal marca um evento raro, já que o último incidente desse tipo em Sydney ocorreu em 2022. Em resposta ao ocorrido, o campeonato Surf Life Saving NSW decidiu cancelar todas as atividades programadas nas praias próximas durante o fim de semana.

Publicado por Nícolas Robert

*Reportagem produzida com auxílio de IA