Surfista de 57 anos morre em ataque de tubarão em Sydney
Incidente aconteceu entre as praias de Dee Why e Long Reef, sendo que apenas a primeira conta com redes de proteção contra o animal
Um ataque de tubarão matou um homem de 57 anos neste sábado (6) em Sydney, na Austrália. O surfista, que sofreu a perda das duas pernas, foi retirado da água, mas não sobreviveu aos ferimentos e faleceu na areia. O incidente aconteceu entre as praias de Dee Why e Long Reef, sendo que apenas Dee Why conta com redes de proteção contra tubarões. A polícia de Nova Gales do Sul informou que o tubarão mordeu a prancha do surfista, e uma investigação está em andamento para identificar a espécie do animal envolvido no ataque. As autoridades locais tomaram a decisão de fechar temporariamente as praias de Manly e Narrabeen como medida de precaução.
Este ataque fatal marca um evento raro, já que o último incidente desse tipo em Sydney ocorreu em 2022. Em resposta ao ocorrido, o campeonato Surf Life Saving NSW decidiu cancelar todas as atividades programadas nas praias próximas durante o fim de semana.
Publicado por Nícolas Robert
*Reportagem produzida com auxílio de IA
