Antes de manifestação na Paulista, Tarcísio e Nunes assistem a desfile do 7 de Setembro juntos pelo 3º ano seguido

Governador e prefeito confirmaram presença em ato de apoiadores de Jair Bolsonaro; no Anhembi, também marcaram presença o senador Marcos Ponte, o deputado Celso Russomano e o secretário Guilherme Derrite

Paulo Guereta/Governo de SP Tarcísio de Freitas, Ricardo Nunes e outras autoridades no camarote do Anhembi durante o desfile de 7 de Setembro



O desfile cívico de São Paulo em comemoração ao Dia da Independência, realizado no Sambódromo do Anhembi neste 7 de Setembro, encerrou-se com sucesso, marcando o terceiro ano consecutivo em que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), assistiram juntos às celebrações. Este evento anual é uma demonstração de unidade e tradição, reunindo cerca de 5.000 desfilantes, incluindo civis e membros das forças de segurança, como a Polícia Militar, Civil, o Exército Brasileiro e a Marinha. A cerimônia, que começou às 9h, foi marcada pelo hasteamento das bandeiras do Brasil e de São Paulo, além da execução do Hino Nacional.

Entre as autoridades, além de Tarcísio e Nunes, estavam o senador Marcos Pontes (PL-SP), o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, do PP, e o deputado federal Celso Russomano (Republicanos-SP). Nenhum deles conversou com a imprensa durante o evento. A celebração deste 7 de Setembro marcou os 203 anos de independência do Brasil, com uma exibição de carros, cavalos e até cães da Guarda Civil Municipal.

Após o encerramento do desfile, a atenção se volta para a Avenida Paulista, onde uma manifestação de apoiadores de Jair Bolsonaro está prevista para ocorrer, com foco na defesa da anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro. Tarcísio e Ricardo Nunes confirmaram presença no ato. A presença do governador, aliás, é bastante aguardada depois que ele ganhou o aval de diversos quadros do Centrão para concorrer à Presidência em 2026.

*Com informações de Misael Mainetti

*Reportagem produzida com auxílio de IA