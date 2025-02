Surto de doença não identificada no Congo causa 60 mortes

País tem mais de mil casos confirmados; sintomas observados incluem febre, dores de cabeça, calafrios, sudorese, rigidez no pescoço e dores musculares

OMS/Congo Até o momento, 54,1% das 571 amostras examinadas apresentaram resultados positivos para malária



Um surto de uma doença ainda não identificada no Noroeste da República Democrática do Congo (RDC) já causou 60 mortes e mais de mil casos confirmados. A Organização Mundial da Saúde (OMS) está conduzindo investigações para entender a origem do problema, tendo descartado a possibilidade de Ebola e Marburg como responsáveis. Os sintomas observados incluem febre, dores de cabeça, calafrios, sudorese, rigidez no pescoço e dores musculares, segundo o órgão afirma em nota. A equipe da OMS que foi enviada à região está realizando testes e analisando amostras coletadas.

Até o momento, 54,1% das 571 amostras examinadas apresentaram resultados positivos para malária. No entanto, a OMS alerta que a alta incidência da malária na área pode sugerir a possibilidade de coinfecção com outras doenças. Testes adicionais para meningite, além de análises de água e alimentos, estão sendo realizados. Os casos foram registrados em duas localidades, Boloko e Bomate, que estão separadas por aproximadamente 100 km. Os primeiros casos em Boloko estão relacionados ao consumo de um morcego que foi encontrado morto.

Em Bomate, até o dia 15 de fevereiro, foram contabilizados 419 casos e 45 mortes. As investigações estão em andamento, abrangendo aspectos clínicos, epidemiológicos e laboratoriais, com o objetivo de identificar a causa da doença e os fatores que levaram aos óbitos. Especialistas estão preocupados com a gravidade do surto, uma vez que os sintomas se assemelham aos de febres hemorrágicas, o que pode indicar um risco elevado para a saúde pública na região.

*Reportagem produzida com auxílio de IA}

Publicado por Fernando Dias