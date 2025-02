Trump discute guerra na Ucrânia com premiê britânico nesta quinta

Principal objetivo de Keir Starmer será fazer com que os Estados Unidos forneçam uma rede de segurança para qualquer eventual envio de tropas europeias às fronteiras ucranianas para supervisionar um cessar-fogo

Chip Somodevilla/EFE Os Estados Unidos têm expectativas de que os britânicos e outros países assumam a responsabilidade pelos custos e pelas tropas



O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, está atualmente nos Estados Unidos para uma reunião de grande importância com o ex-presidente Donald Trump. O principal objetivo deste encontro é discutir um possível acordo de paz que possa pôr fim à guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Esta visita ocorre em um momento crítico, logo após a participação do presidente francês, Emmanuel Macron, em reuniões semelhantes, destacando a urgência e a importância de encontrar uma solução diplomática para o conflito. Durante a reunião, Starmer e Trump devem abordar questões de segurança para a Ucrânia, especialmente à luz do apoio anterior de Trump a Vladimir Putin, o que levanta preocupações sobre a possibilidade de um acordo mediado pelos Estados Unidos enfraquecer a posição militar da Ucrânia.

Os Estados Unidos têm expectativas claras de que os britânicos e outros países europeus assumam a responsabilidade pelos custos e pelas tropas que seriam necessárias para garantir a nova fronteira ucraniana. No entanto, a Rússia ainda não deu seu aval completo a essa proposta, o que pode complicar as negociações em andamento. Além das questões de segurança, Starmer também deve discutir com Trump as novas tarifas que o ex-presidente anunciou recentemente, impondo uma taxa de 25% sobre produtos europeus. Esta medida tem o potencial de agravar ainda mais a crise econômica na Europa, que já está sob pressão devido aos crescentes gastos militares e ao aumento do custo de vida resultante da guerra na Ucrânia.

Apesar da presença de Starmer e da histórica relação entre o Reino Unido e os Estados Unidos, muitos analistas permanecem céticos quanto à possibilidade de progresso significativo, dado o posicionamento inflexível de Trump em questões militares e econômicas. A visita de Starmer está sendo acompanhada de perto por observadores internacionais, assim como a esperada visita de Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, que pode ter um impacto significativo no desfecho do conflito em 2025.

*Com informações de Luca Bassani

*Reportagem produzida com auxílio de IA