Suspeito de atirar contra guardas nacionais nos EUA é imigrante afegão, diz impresa norte-americana

O homem, que foi detido pelas autoridades, está ‘gravemente ferido’

Drew ANGERER / AFP Dois soldados foram baleados



O suspeito de abrir fogo e ferir gravemente dois integrantes da Guarda Nacional dos Estados Unidos nesta quarta-feira (26), nas imediações da Casa Branca, é de nacionalidade afegã, reportaram diversos meios de comunicação americanos como NBC News e Washington Post.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O suspeito, que foi detido pelas autoridades, está “gravemente ferido”, comentou mais cedo o presidente Donald Trump.

*Com informações da AFP