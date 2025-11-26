Suspeito de atirar contra guardas nacionais nos EUA é imigrante afegão, diz impresa norte-americana
O homem, que foi detido pelas autoridades, está ‘gravemente ferido’
Drew ANGERER / AFPDois soldados foram baleados
O suspeito de abrir fogo e ferir gravemente dois integrantes da Guarda Nacional dos Estados Unidos nesta quarta-feira (26), nas imediações da Casa Branca, é de nacionalidade afegã, reportaram diversos meios de comunicação americanos como NBC News e Washington Post.
O suspeito, que foi detido pelas autoridades, está “gravemente ferido”, comentou mais cedo o presidente Donald Trump.
*Com informações da AFP
