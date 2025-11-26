Jovem Pan > Notícias > Mundo > Suspeito de atirar contra guardas nacionais nos EUA é imigrante afegão, diz impresa norte-americana

Suspeito de atirar contra guardas nacionais nos EUA é imigrante afegão, diz impresa norte-americana

O homem, que foi detido pelas autoridades, está ‘gravemente ferido’

  • Por Jovem Pan
  • 26/11/2025 22h40
  • BlueSky
Drew ANGERER / AFP Two National Guard members shot blocks from White House Dois soldados foram baleados

O suspeito de abrir fogo e ferir gravemente dois integrantes da Guarda Nacional dos Estados Unidos nesta quarta-feira (26), nas imediações da Casa Branca, é de nacionalidade afegã, reportaram diversos meios de comunicação americanos como NBC News e Washington Post.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

O suspeito, que foi detido pelas autoridades, está “gravemente ferido”, comentou mais cedo o presidente Donald Trump.

Leia também

Merz reclama da falta de 'pão decente' em Angola
Dois soldados são baleados perto da Casa Branca

*Com informações da AFP

  • BlueSky
  • Tags:

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >