Suspeito de atropelamento em festa pelo título do Liverpool é preso por tentativa de homicídio

Um homem branco, de 53 anos, foi identificado como motorista do carro; número de vítimas subiu para 65, das quais 50 foram tratadas em hospitais e 11 permanecem internadas

Paul ELLIS / AFP Homem foi preso sob as acusações de tentativa de homicídio e condução perigosa e sob efeito de drogas



A polícia britânica informou nesta terça-feira (27) que o suspeito do atropelamento múltiplo ocorrido ontem em Liverpool após o desfile de comemoração do título da Premier League, um britânico de 53 anos, foi preso sob as acusações de tentativa de homicídio e condução perigosa e sob efeito de drogas. Em um pronunciamento à imprensa, a detetive-chefe da polícia de Merseyside, Karen Jaundrell, disse que o homem preso, natural de West Derby (nos arredores de Liverpool), continua sob custódia e está sendo interrogado.

As autoridades também indicaram que o número de vítimas confirmadas do atropelamento subiu para 65, das quais 50 foram tratadas em hospitais e 11 permanecem hospitalizadas em condição “estável”. A polícia está conduzindo uma “investigação exaustiva” para esclarecer a causa do atropelamento, embora até agora tenha descartado uma conexão com terrorismo e não esteja procurando mais ninguém em conexão com o incidente. Especificamente, Jaundrell explicou que a investigação agora está se concentrando nas câmeras de segurança da cidade para monitorar os movimentos do veículo envolvido, um Ford Galaxy, antes do atropelamento.

A subchefe de polícia de Merseyside, Jenny Sims, disse que, antes da festa do título do clube, a cidade de Liverpool implementou medidas de segurança rigorosas e várias ruas foram fechadas ao tráfego, incluindo a Water Street, onde ocorreu o atropelamento múltiplo. Por essa razão, a polícia acredita que o motorista do carro envolvido “conseguiu seguir uma ambulância até a Water Street depois que o bloqueio foi temporariamente suspenso para permitir que a equipe tratasse um membro do público que supostamente estava sofrendo um ataque cardíaco”.

“Continuamos pedindo às pessoas que não especulem sobre as circunstâncias que cercam o incidente e que se abstenham de compartilhar conteúdo perturbador online”, acrescentou Sims.

Milhares de pessoas se reuniram ontem, feriado no Reino Unido, nas ruas da cidade do noroeste da Inglaterra para o desfile que comemorou o título do Liverpool, durante o qual os jogadores do time desfilaram por várias horas em um ônibus sem capota.

