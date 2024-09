Suspeito de novo atentado contra Trump enfrenta pena de até 20 anos por posse ilegal de arma

Ryan Wesley Routh está preso desde domingo (15), quando tentou fugir de agentes do Serviço Secreto nos arredores do campo de golfe do ex-presidente, onde ocorreu o incidente

Ele se encontra detido desde o último domingo, quando tentou fugir de agentes em um campo de golfe onde Trump estava presente



Ryan Wesley Routh, o homem acusado de tentar assassinar o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi formalmente indiciado por posse ilegal de arma de fogo. Ele se encontra detido desde o último domingo, quando tentou fugir de agentes em um campo de golfe onde Trump estava presente. As acusações incluem a posse de uma arma com o número de série raspado e a posse de arma após uma condenação anterior, o que pode resultar em uma pena de até 20 anos de prisão. O incidente chamou a atenção das autoridades quando agentes do Serviço Secreto encontraram um cano de fuzil escondido em um arbusto nas proximidades de Trump.

Routh foi detido durante uma operação da polícia local, que resultou na apreensão de um fuzil semiautomático. Investigações revelaram que ele esteve nas redondezas do campo de golfe por aproximadamente 12 horas antes de ser abordado. Os promotores estão considerando a possibilidade de acusar Routh de ter planejado um ataque contra os agentes do Serviço Secreto. Com 58 anos, ele possui um histórico criminal que inclui condenações por posse de arma e por roubo de bens. Trump, por sua vez, atribuiu a tentativa de ataque à “retórica” da vice-presidente Kamala Harris e do presidente Joe Biden.

Após o ocorrido, o presidente Biden expressou alívio pela segurança de Trump e solicitou mais recursos para o Serviço Secreto, enfatizando que a violência política não deve ter espaço nos Estados Unidos. A vice-presidente Kamala Harris também se manifestou, condenando a violência e reforçando a necessidade de um ambiente político seguro.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller