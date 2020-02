Polícia da Tailândia diz que ataque de soldado a shopping está ‘sob controle’

20 pessoas morreram e outras 31 ficaram feridas; não há informações sobre o atirador

EFE/EPA/NARONG SANGNAK Jakrapanth Thomma teria atirado em comandante e outros companheiros antes de se dirigir para centro comercial



A polícia da Tailândia anunciou neste sábado (8) que conseguiu controlar o incidente dentro de um shopping na cidade de Nakhon Ratchasima, em que um soldado abriu fogo, matou 20 pessoas e deixou outras 31 feridas.

O suspeito, identificado como Jakrapanth Thomma, após abrir fogo, foi para o quarto andar do shopping e, segundo a imprensa local, fez mais de dez reféns. A polícia levou a mãe do atirador ao centro comercial, em tentativa para que o filho se entregasse às autoridades.

O comissário geral da Polícia Real da Tailândia, Chakthip Chajinda, garantiu que a situação estava “sob controle”, sem detalhar no entanto os acontecimentos, e se o soldado estava preso ou se morreu.

Depois do anúncio da liderança da corporação, por volta de 2h45 locais (16h45) de Brasília, foi ouvido um intenso tiroteio dentro do shopping, sem que tenha sido dada qualquer informação sobre a autoria dos disparos, enquanto várias ambulâncias estavam paradas no entorno do local.

Todos os reféns, no entanto, foram liberados, segundo veiculou a imprensa tailandesa.

Segundo a reconstituição preliminar dos acontecimentos, Jakrapanth atirou contra o próprio comandante e outros companheiros em uma base militar nos arredores da cidade. Depois, roubou armas e munição e fugiu em um carro, o qual dirigiu até o centro da cidade, que localizada a 250 quilômetros de Bangcoc.

Ao chegar ao shopping, o militar começou a atirar indiscriminadamente com um fuzil de assalto contra pedestres e automóveis. Em seguida, entrou no edifício e continuou a disparar, enquanto centenas de pessoas corriam apavoradas.

Cerca de seis horas após o atirador entrar no centro comercial, as forças especiais conseguiram entrar e controlar parte do edifício para liberar dezenas de pessoas que estavam escondidas, segundo mostraram as imagens da televisão.

O perfil do atirador no Facebook, que já foi apagado, chegou a publicar fotos e comentários sobre o ataque.

*Com Agência EFE