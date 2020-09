Tailândia completa 100 dias sem infecções locais pela Covid-19

A Tailândia está entre os países menos afetados pela pandemia no mundo; ao todo, são 3.425 registros e 58 óbitos pela doença

EFE/EPA/ROLEX DELA PENA Em janeiro, a Tailândia foi o primeiro país a detectar o contágio da doença fora da China, origem da pandemia



A Tailândia completou, nesta quarta-feira, 2, 100 dias sem registrar qualquer contágio local de Covid-19. A marca acontece após a aplicação de medidas rigorosas no país, como o fechamento das fronteiras que permitiram controlar a pandemia, embora tenha prejudicado a economia do país. As autoridades tailandesas anunciaram oito novos casos do novo coronavírus importados dos Estados Unidos, Austrália e Japão, elevando o total acumulado desde janeiro para 3.425, incluindo 58 mortes, o que coloca a Tailândia como um dos países menos afetados do mundo pela pandemia.

A Tailândia foi o primeiro país a detectar, em janeiro, o contágio da doença fora da China, origem da pandemia. Apesar da proximidade com o gigante asiático e de ser o principal destino dos turistas chineses, o país escapou do grande aumento de infecções de outros países. O fechamento de fronteiras e a queda da procura externa infligiram em um duro golpe para a economia tailandesa, que entrou em recessão com o Produto Interno Bruto (PIB) caindo 12,2% no segundo trimestre do ano, após uma contração da 2% nos primeiros três meses. Segundo previsão do Banco da Tailândia, o PIB perderá 8,1% neste ano em relação ao ano anterior, o pior dado econômico desde a crise financeira que devastou o país e grande parte do Sudeste Asiático em 1998.

*Com Agência EFE