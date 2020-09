Anvisa decide que ivermectina e nitazoxanida podem ser vendidas sem receita novamente

A alteração foi adotada para garantir o acesso da população ao tratamento de verminoses e parasitoses, doenças tratadas há décadas com os medicamentos

Em julho, estudos preliminares com a Ivermectina apresentaram bons resultados e, em agosto, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, afirmou que tomou o vermífugo nitazoxanida no tratamento da Covid-19



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a necessidade de retenção de receita médica para a venda de Ivermectina e Nitazoxanida em farmácias. A partir da publicação da decisão no Diário Oficial, a compra pode ser feita com a apresentação de apenas uma via, que não precisa ser armazenada pelos estabelecimentos. De acordo com a Anvisa, a Diretoria Colegiada entendeu que não há risco de desabastecimento dos medicamentos no mercado. A alteração foi adotada para garantir o acesso da população ao tratamento de verminoses e parasitoses, doenças tratadas há décadas com os medicamentos.

Em julho, estudos preliminares com a Ivermectina apresentaram bons resultados e, em agosto, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, afirmou que tomou o vermífugo nitazoxanida no tratamento da Covid-19. Apesar de não ter a eficácia comprovada cientificamente, nas duas ocasiões houve redução significativa dos estoques dos medicamentos. É importante ressaltar que ainda não existe tratamento ou prevenção comprovados por órgãos de saúde nacionais e internacionais contra a doença causada pelo coronavírus.

*Com informações da repórter Nanny Cox