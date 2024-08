Tailândia confirma primeiro caso de variante mais contagiosa da Mpox

Europeu de 66 anos foi infectado pela variante clado 1b, responsável pela atual epidemia

CDC/Brian W.J. Mahy No dia 14 de agosto, a OMS declarou emergência de saúde pública de importância internacional devido ao aumento das infecções pela varíola dos macacos na África



A Tailândia anunciou nesta quinta-feira (22) que detectou o primeiro caso da nova variante da Mpox, mais contagiosa e mortal, em um paciente europeu que viajou ao país asiático procedente da África. O Departamento de Controle de Doenças afirmou que os exames de laboratórios no paciente, um europeu de 66 anos, confirmaram que ele foi infectado pela variante clado 1b, responsável pela atual epidemia. O homem infectado foi colocado em quarentena no hospital. “Estamos controlando 43 pessoas que tiveram contato próximo com o paciente e, até o momento, não mostraram nenhum sintoma, mas temos que seguir com o controle durante 21 dias”, afirma um comunicado divulgado pelo departamento. Qualquer pessoa que viaje para a Tailândia procedente de 42 “países de alto risco” será obrigada a fazer um registro e passar por um exame na chegada, segundo o Ministério da Saúde. Diante do aumento de casos de mpox na República Democrática do Congo, que também afeta Burundi, Quênia, Ruanda e Uganda, a OMS decidiu declarar uma emergência de saúde pública internacional em 14 de agosto, o nível de alerta mais elevado.

A variante clado 1, responsável pela atual epidemia na África, é fatal em 3,6% dos casos e particularmente perigosa para as crianças, segundo a OMS. A mpox é uma doença viral que se propaga de animais para humanos, mas também é transmitida através do contato físico próximo com uma pessoa infectada com o vírus. A doença provoca febre, dores musculares e lesões na pele.O vírus foi descoberto em 1958 na Dinamarca, em macacos criados para pesquisa. Em 1970, foi detectado pela primeira vez em um ser humano, na atual República Democrática do Congo (ex-Zaire). A República Democrática do Congo registrou pelo menos 16 mil casos, 548 deles fatais. A Suécia foi o primeiro país fora da África a registrar um caso do subtipo clado 1b, em 15 de agosto.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações da AFP