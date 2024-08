Tailândia investiga suposto caso de nova variante mais grave do Mpox

Uma dúzia de países africanos acumulam 18.910 casos de mpox e 541 mortes — principalmente na República Democrática do Congo — até agora em 2024

As autoridades da Tailândia elevaram nesta quarta-feira (21) o alerta por um suposto caso da nova variante virulenta do Mpox (anteriormente conhecida como varíola dos macacos) no país, em linha com a emergência global decretada recentemente pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O chefe do Departamento de Controle de Doenças da Tailândia, Thongchai Keeratihattayakorn, afirmou em entrevista coletiva que o paciente chegou à Tailândia em 14 de agosto vindo da África, com uma parada no Oriente Médio, e começou a apresentar sintomas, como febre e erupções cutâneas, no dia seguinte.

Thongchai especificou que o paciente, um europeu de 66 anos, testou negativo para a variante clado 2 do mpox, enquanto o teste para a nova e mais contagiosa variante clado 1b ainda é inconclusivo. O funcionário tailandês destacou que na sexta-feira (23) será possível confirmar se o paciente, que não apresenta sintomas graves, sofre da variante clado 1b e que uma equipe está monitorando até 43 pessoas que estiveram em contato com o indivíduo em questão. No dia 14 de agosto, a OMS declarou uma emergência de saúde pública de importância internacional devido ao aumento das infecções por mpox (clado 1 e clado 1b) na África, onde o vírus circula intensamente.

Uma dúzia de países africanos acumulam 18.910 casos de mpox e 541 mortes — principalmente na República Democrática do Congo — até agora em 2024, enquanto a Suécia confirmou o primeiro caso do clado 1b fora da África em 15 de agosto. As variantes do clado 1 e o mais recente clado 1b são diferentes do chamado clado 2, que causou um surto violento na África em 2022 e centenas de casos na Europa, América do Norte e países de outras regiões. O que é preocupante no surto atual é que se observou até agora que o clado 1b se espalha mais facilmente entre as pessoas e tende a causar sintomas mais graves.

