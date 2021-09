Talibã anuncia tomada de última área de resistência no Afeganistão

Informação foi negada pela Frente Nacional de Resistência, grupo opositor que domina a província de Panjshir, no norte do país

Reprodução/Twitter/@@TGhazniwal O Talibã afirma que assumiu o controle da província de Panjshir



O Talibã anunciou nesta segunda-feira, 6, a tomada da última área de resistência do Afeganistão, a província de Panjshir, no norte do país. Era a única das 34 províncias do Afeganistão que não estava sob o controle do grupo extremista. Em vídeo postado nas redes sociais, representantes do Talibã aparecem em frente ao palácio do governador em Panjshir. Em outra gravação, eles aparecem hasteando a bandeira do grupo na capital da província. “A província de Panjshir, que era o último ninho remanescente do inimigo em fuga, foi limpa esta manhã e na noite passada”, disse o porta-voz do grupo, Zabihullah Mujahid, segundo agências internacionais. A informação, no entanto, foi negada pela Frente Nacional de Resistência, grupo opositor que domina Panjshir. “A alegação do Talibã de ocupar Panjshir é falsa. As forças da FNR estão presentes em todas as posições estratégicas do vale para continuar a luta. Asseguramos ao povo do Afeganistão que a luta contra o Talibã e seus parceiros continuará até que a justiça e a liberdade prevaleçam”, afirmou o grupo.